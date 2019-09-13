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Нардепи ухвалили за основу законопроект щодо планування роботи в Раді

Нардепи ухвалили за основу законопроект щодо планування роботи в Раді

Київ • УНН

 • 9961 перегляди

КИЇВ.13 вересня. УНН. Народні депутати ухвалили за основу законопроект 1042-1 щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної Ради. Відповідне рішення підтримали 248 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної Ради України.

Проектом пропонується запровадити планування законопроектних робіт, а саме за поданням голови Верховної Ради України, з урахуванням пропозицій комітетів Верховної Ради України, Верховною Радою України затверджується план законопроектних робіт Верховної Ради України, який включає перелік питань, що потребують законодавчого врегулювання; орієнтовні строки та осіб, відповідальних за розробку законопроекту; інформацію про пріоритетність внесення та розгляду законопроектів.

План законопроектних робіт Верховної Ради України повинен враховується при формуванні та внесенні змін до порядку денного сесії Верховної Ради України.

При цьому нардепи ухвалили рішення про скорочення на половину термінів підготовки законопроекти до другого читання. Попередньо парламентарі підтримали внесення законопроекту до порядку денного.

Нагадаємо, як повідомляв УНН раніше, Рада ухвалила за основу законопроект про викривачів корупції.

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