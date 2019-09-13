Нардепы приняли за основу законопроект по планированию работы в Раде
Киев • УНН
КИИВ.13 сентября. УНН. Народные депутаты приняли за основу законопроект 1042-1 по планированию и системности законотворческой деятельности Верховной Рады. Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект Закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по планированию и системности законотворческой деятельности Верховной Рады Украины.
Проектом предлагается ввести планирования законопроектных работ, а именно по представлению председателя Верховной Рады Украины, с учетом предложений комитетов Верховной Рады Украины, Верховной Радой Украины утверждается план законопроектных работ Верховной Рады Украины, который включает перечень вопросов, требующих законодательного урегулирования; ориентировочные сроки и лиц, ответственных за разработку законопроекта; информацию о приоритетности внесения и рассмотрения законопроектов.
План законопроектных работ Верховной Рады Украины должен учитывается при формировании и внесении изменений в повестку дня сессии Верховной Рады Украины.
При этом нардепы приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению. Предварительно парламентарии поддержали внесение законопроекта в повестку дня.
Напомним, как сообщал УНН ранее, Рада принял за основу законопроект о обличителей коррупции.