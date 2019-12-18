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Нардепи ухвалили в цілому законопроект щодо вдосконалення вищої освіти

Нардепи ухвалили в цілому законопроект щодо вдосконалення вищої освіти

Київ • УНН

 • 13300 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Верховна рада України ухвалила в цілому законопроект щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Відповідне рішення підтримав 321 народний депутат України, передає УНН.

Проект закону №2299 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти" направлений на врегулювання таких сфер, як ліцензування освітньої діяльності, вступ для навчання для здобуття вищої освіти, реалізація міждисциплінарних освітніх програм, а також окремих питань, що стосуються забезпечення якості вищої освіти, форм здобуття освіти, вимог до керівника закладу, Національної рамки кваліфікацій тощо.

На думку авторів законопроекту, його ухвалення створить умови зміцнення європейських засад функціонування системи вищої освіти, що сприятиме її зближенню з іншими країнами Болонського процесу, - прозорості, доброчесності, автономії, відповідальності за результат. Окрім того, законопроект створить передумови для більш рівного доступу до освіти та якісного вимірювання здобутків, завдяки розширенню сфери використання зовнішнього незалежного оцінювання.

У тексті законопроекту до другого читання передбачаються зміни, зокрема додано, що потрібно забезпечити осіб з особливими освітніми потребами психолого-педагогічним супроводом та створення для них вільного доступу до інфраструктури закладу вищої освіти.

Також текст законопроекту доповнений наступним змістом: "особа, що має науковий ступінь, може відмовитись від наукового ступеня, подавши Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти відповідну нотаріально завірену заяву в довільній формі. Подана заява про відмову від наукового ступеня не може бути відкликана".

Під час розгляду законопроекту до другого читання до комітету з питань освіти, науки та інновацій надійшло 310 поправок, з яких понад 60 було враховано.

Нагадаємо, 12 листопада поточного року народні депутати ухвалили за основу зміни до законів щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Відповідне рішення підтримали 311 народних депутатів.

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