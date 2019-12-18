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Нардепы приняли в целом законопроект по совершенствованию высшего образования

Нардепы приняли в целом законопроект по совершенствованию высшего образования

Киев  •  УНН

 • 13299 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования. Соответствующее решение поддержал 321 народный депутат Украины, передает УНН.

Проект закона №2299 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования" направлен на урегулирование таких сфер, как лицензирование образовательной деятельности, вступление для обучения для получения высшего образования, реализация междисциплинарных образовательных программ, а также отдельных вопросов, касающихся обеспечения качества высшего образования, форм получения образования, требований к руководителю учреждения, Национальной рамки квалификаций и тому подобное.

По мнению авторов законопроекта, его принятие создаст условия укрепления европейских принципов функционирования системы высшего образования, что будет способствовать ее сближению с другими странами Болонского процесса, - прозрачности, добросовестности, автономии, ответственности за результат. Кроме того, законопроект создаст предпосылки для более равного доступа к образованию и качественного измерения достижений, благодаря расширению сферы использования внешнего независимого оценивания.

В тексте законопроекта ко второму чтению предусматриваются изменения, в частности добавлено, что нужно обеспечить лиц с особыми образовательными потребностями психолого-педагогическим сопровождением и создание для них свободного доступа к инфраструктуре учреждения высшего образования.

Также текст законопроекта дополнен следующим содержанием: "лицо, имеющее ученую степень, может отказаться от ученой степени, подав Национальному агентству по обеспечению качества высшего образования соответствующее нотариально заверенное заявление в произвольной форме. Поданное заявление об отказе от ученой степени не может быть отозвано".

При рассмотрении законопроекта ко второму чтению в комитет по вопросам образования, науки и инноваций поступило 310 поправок, из которых более 60 были учтены.

Напомним, 12 ноября текущего года народные депутаты приняли за основу изменения в законы по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования. Соответствующее решение поддержали 311 народных депутатов.

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