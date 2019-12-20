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Нардепи ухвалили рішення щодо двох ТСК

Нардепи ухвалили рішення щодо двох ТСК

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Народні депутати України на пленарному засіданні прийняли два проекти постанов щодо створення Тимчасової слідчої комісії та внесення змін до складу ТСК. Також парламентарі ухвалили постанову про затвердження голови та складу Нацкомісії з радіаційного захисту населення, передає кореспондент УНН.

Так, 314 народних депутатів ухвалили постанову № 2391 про зміни у складі ТСК з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в м. Ічня (Чернігівська обл.), м. Калинівка (Вінницька обл.), м. Балаклія, (Харківська обл.), м. Сватове, (Луганська обл.), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки. Відповідним рішенням парламентарі додали до складу ТСК нардепа депутатської групи “За майбутнє” Петра Юрчишина.

Також, парламентарі ухвалили постанову № 2163 про створення ТСК для проведення розслідування відомостей щодо укладання Угоди між Міністерством фінансів України та Спеціальним комітетом кредиторів з реструктуризації зовнішнього боргу у 2015 році. Відповідне рішення підтримали 291 народний депутат України. Головою ТСК обрано нардепа від фракції “Слуга народу” Максима Бужанського.

Постановою передбачається встановлення фактів відповідності процедури укладення Угоди з реструктуризації зовнішнього боргу у 2015 році положенням законодавства Україна та нормам міжнародного права, ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством України.

Окрім цього, 245 народних депутатів ухвалили проект постанови ро затвердження Голови та складу Національної комісії з радіаційного захисту населення України. Так, парламентарі затвердили склад нацкомісії у кількості 25 осіб.

На думку авторів постанови, її прийняття забезпечить функціонування НКРЗУ в оновленому складі як постійно діючого вищого незалежного колегіального науково-експертного дорадчо-консультативного органу з питань протирадіаційного захисту та радіаційної безпеки населення України.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії ВРУ, з пропозиціями Президента України Володимира Зеленського.

Українські Національні Новини

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