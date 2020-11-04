Нардепи ухвалили низку постанов щодо урочистих засідань ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Парламентарі ухвалили в цілому проекти постанов щодо проведення урочистих засідань ВРУ з нагоди 25-ої річниці прийняття Конституції та 30-ої річниці прийняття Акту проголошення незалежності України. Відповідні рішення підтримали 280 народних депутатів України, пише УНН.
Так, нардепи ухвалили проект постанови № 3007а про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України 28 червня 2021 року. А також проект постанови № 3008а про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Акту проголошення незалежності України 24 серпня 2021 року.
Крім того, передбачається заснування відзнаки Верховної Ради України — “30 років Акту проголошення незалежності України”.
Нагадаємо, цього року у ВР скасували урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності у зв’язку з пандемією коронавірусу.