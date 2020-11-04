Нардепы приняли ряд постановлений о торжественных заседаний ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Парламентарии приняли в целом проекты постановлений о проведении торжественных заседаний ВРУ по случаю 25-ой годовщины принятия Конституции и 30-й годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины. Соответствующие решение поддержали 280 народных депутатов Украины, пишет УНН.
Так, нардепы приняли проект постановления № 3007 о торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины 28 июня 2021 года. А также проект постановления № 3008 о торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 2021 года.
Кроме того, предполагается основания отличия Верховной Рады Украины — “30 лет Акта провозглашения независимости Украины”.
Напомним, в этом году в ВР отменили торжественное заседание по случаю Дня Независимости в связи с пандемией коронавируса.