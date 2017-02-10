Нардепи ставлять палки в колеса слідству у справах Євромайдану та В.Януковича - експерт

На думку експерта, "провалення" голосування за включення законопроекту про зміни до Кримінального процесуального кодексу №5610 до порядку денного ВР 9 лютого зірвало маски “з депутатів фракції Самопомочі, які люблять позиціонувати себе ледь не як совість нації”.

“Закон про зміни народжувався, виходячи з практики прокурорів, що розслідують злочини проти Майдану та особисто Віктора Януковича. Зокрема, як керівник розслідування Сергій Горбатюк неодноразово попереджав про велетенський обсяг доказів, які обробляє група слідчих під його керівництвом.

Тож чи не основна запропонована зміна — продовження терміну досудового слідства з 12 до 18 місяців.

Інше нововведення — можливість об’єднувати у спеціальному судовому провадженні (тобто у заочному суді) багатьох обвинувачених на клопотання прокурора.

Ще одна важлива зміна — строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування більше не буде зараховуватися до загального строку досудового розслідування”, — пояснив нюанси змін експерт.

За словами В.Уколова, не треба бути спеціалістом, щоб зрозуміти важливість запропонованих змін.

“Маніпуляції адвокатів, які місяцями вивчають обвинувачення, загальновідомі. Як і те, що заочне судове слідство по Януковичу стане результативним, коли вивчатиме злочини інших обвинувачених — так звану "сім’ю" колишнього президента. Адже сам він практично нічого не підписував.

З роз’ясненнями до Верховної Ради приїжджав і Генеральний прокурор. Проте, є обгрунтований сумнів, що Самопомочі та іншим такі роз’яснення були потрібні.

Логічним було сподіватися, що взагалі всі партії, що брали активну участь у Євромайдані, одразу підтримають зміни законопроекту, але... спікер безрезультатно раз за разом ставив на голосування включення до порядку денного 5610, та не отримував 226 голосів”, — написав В.Уколов.

Однак, попри всі старання, “персональні образи та політичні розрахунки настільки затуманили очі, що депутати вирішили бавитись у політичну гру ціною засудження колишнього президента і розслідування злочинів проти Майдану?”

В.Уколов вважає, що депутати, які не підтримали законопроект, вже придумали, як виправдовуватися перед виборцями за те, що ставлять палки в колеса слідству.

В.Уколов також додав, що законопроект не підтримали троє нардепів з БПП: Світлана Заліщук - проти, утрималися - Сергій Лещенко і Мустафа Найєм.