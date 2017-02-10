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Нардепы ставят палки в колеса следствию по делам Евромайдана и В.Януковича - эксперт

Киев • УНН

 • 11109 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. То, что народные депутаты "провалили" включение в повестку дня пленарного заседания законопроекта №5610 об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс, который был разработан, исходя из практики работы следователей, означает, что они мешают расследованию преступлений против Евромайдана, а также производств по экс- президенту Виктору Януковичу. Об этом народный депутат 6-го созыва, политический эксперт Виктор Уколов написал в своем блоге, сообщает УНН.

Нардепы ставят палки в колеса следствию по делам Евромайдана и В.Януковича - эксперт

По мнению эксперта, "провал" голосования за включение законопроекта об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс №5610 в повестку дня ВР 9 февраля сорвал маски "с депутатов фракции Самопомичи, которые любят позиционировать себя едва ли не как совесть нации".

"Закон об изменениях рождался, исходя из практики прокуроров, расследующих преступления против Майдана и лично Виктора Януковича. В частности, как руководитель расследования Сергей Горбатюк неоднократно предупреждал об огромных объемах доказательств, которые обрабатывает группа следователей под его руководством.

Едва ли не основное предложение - продление срока предварительного следствия с 12 до 18 месяцев.

Другое нововведение - возможность объединять в специальном судебном производстве (т.е. в заочном суде) многих обвиняемых по ходатайству прокурора.

Еще одно важное изменение - срок ознакомления с материалами досудебного расследования больше не будет засчитываться в общий срок предварительного расследования", - пояснил нюансы изменений эксперт.

По словам В.Уколова, не надо быть специалистом, чтобы понять важность предлагаемых изменений.

"Манипуляции адвокатов, которые месяцами изучают обвинения, общеизвестны. Как и то, что заочное судебное следствие по Януковичу станет результативным, когда изучать преступления других обвиняемых - так называемой "семьи" бывшего президента. Ведь сам он практически ничего не подписывал.

С разъяснениями в Верховную Раду приезжал и Генеральный прокурор. Однако, есть обоснованное сомнение, что Самопомичи и другим такие разъяснения были нужны.

Логичным было надеяться, что вообще все партии, принимавшие активное участие в Евромайдане, сразу поддержат изменения законопроекта, но... спикер безрезультатно раз за разом ставил на голосование включение в повестку дня 5610, и не получал 226 голосов", - написал В.Уколов.

Однако, несмотря на все старания, "персональные оскорбления и политические расчеты настолько затуманили глаза, что депутаты решили играть в политическую игру ценой осуждения бывшего президента и расследования преступлений против Майдана?"

Уколов считает, что депутаты, которые не поддержали законопроект, уже придумали, как оправдываться перед избирателями за то, что ставят палки в колеса следствию.

Уколов также добавил, что законопроект не поддержали трое нардепов от БПП: Светлана Залищук - против, воздержались - Сергей Лещенко и Мустафа Найем.

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