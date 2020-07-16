Нардепи скоротили строки підготовки законопроекту про виділення коштів на інститут соцпрацівників
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Верховна Рада України скоротила строки внесення альтернативних законопроектів до проекту закону №3807 про зміни у держбюджеті на 2020 рік щодо відновлення інституту фахівців із соціальної роботи для виявлення і супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах. Відповідне рішення підтримали 246 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується визначити бюджет для пілотного проекту "Організація соціальної роботи з сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, в умовах децентралізації", який здійснюватиметься шляхом запровадження компенсації витрат на здійснення соціальної роботи фахівцями із соціальної роботи.
Передбачається можливість забезпечити діяльність 11 тис. соцпрацівників в територіальних громадах міст, селищ та сіл для охоплення соціальною роботою та соціальними послугами всіх вразливих категорій сімей з дітьми.
Відтак пропонується доходи загального фонду державного бюджету збільшити на 280.000,0 тис. грн за рахунок збільшення планового обсягу податкових надходжень із податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг). Законопроектом пропонується спрямувати ці кошти до Мінсоцполітики для реалізації проекту.
Нагадаємо, ВРУ ухвалила за основу законопроект №3486 про внесення змін до законодавства щодо соцзахисту населення в період карантину, пов’язаного з COVID-19.