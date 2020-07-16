Нардепы сократили сроки подготовки законопроекта о выделении средств на институт соцработников

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 66137 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103925 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108832 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136796 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111755 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133136 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102376 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102634 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104812 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102177 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Нардепы сократили сроки подготовки законопроекта о выделении средств на институт соцработников

Нардепы сократили сроки подготовки законопроекта о выделении средств на институт соцработников

Киев  •  УНН

 • 11283 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Верховная Рада Украины сократила сроки внесения альтернативных законопроектов в проект закона №3807 об изменениях в госбюджете на 2020 год по восстановлению института специалистов по социальной работе для обнаружения и сопровождения семей (лиц), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Соответствующее решение поддержали 246 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предлагается определить бюджет для пилотного проекта "Организация социальной работы с семьями и детьми, принадлежащих к уязвимым группам населения и/или находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, в условиях децентрализации", который будет осуществляться путем введения компенсации расходов на осуществление социальной работы специалистами по социальной работе.

Предполагается обеспечить деятельность 11 тыс. соцработников в территориальных общинах городов, поселков и сел для охвата социальной работой и социальными услугами всех уязвимых категорий семей с детьми.

Поэтому предлагается доходы общего фонда государственного бюджета увеличить на 280.000,0 тыс. грн за счет увеличения планового объема налоговых поступлений по налогу на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг). Законопроектом предлагается направить эти средства в Минсоцполитики для реализации проекта.

Напомним, ВРУ приняла за основу законопроект №3486 о внесении изменений в законодательство по соцзащите населения в период карантина, связанного с COVID-19.

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