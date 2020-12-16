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Нардепи скасували необхідність визначати заставу при арешті за наркозлочини

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Парламентарі на засіданні у середу ухвалили президентський законопроект №3915, яким пропонується скасувати необхідність слідчому судді визначати розмір застави при арешті підозрюваного у скоєнні наркозлочинів. Відповідне рішення підтримали 263 народних депутати України, передає кореспондент УНН.

Нардепи скасували необхідність визначати заставу при арешті за наркозлочини

Проект Закону передбачає внесення зміни до статті 183 Кримінального процесуального кодексу України щодо права слідчого судді, суду не визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин тощо.

У пояснювальній записці вказано, що в Україні наркотики вживають від 324 тис. до 424,7 тис. осіб і за останні десять років кількість смертей серед осіб, які перебували на наркологічному обліку, зросла більше ніж у 3 рази, у тому числі від передозування — майже у 4 рази. Окрім того, загрозливих масштабів набули поширеність розладів психіки та поведінки внаслідок вживання наркотичних речовин (174,7 на 100 тис. населення), а також психічні захворювання (11,5 на 100 тис. населення).

Зазначається, що у 2015 році було обліковано 25908 злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, тоді як за чотири місяці 2020 року — 10237.

"Цілями та завданнями проекту Закону є запровадження юридичного механізму реальної ізоляції (обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави) від суспільства осіб, які обґрунтовано підозрюються, обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу України", — йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, 22 липня Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект №3915 щодо прав суддів не визначати розмір застави у кримінальному провадженні.

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