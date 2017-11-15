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Нардепи розповіли, що думають про агробізнес Хомутинніка

Нардепи розповіли, що думають про агробізнес Хомутинніка

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Народного депутата та колишнього голову податкового Комітету ВР Віталія Хомутинніка називають новим власником агрохолдингу “Кернел”. Достовірність цієї інформації підсилює той факт, що на минулому тижні АМКУ надав дозвіл компанії нардепа на придбання семи агропідприємств, що входять до структури власності “Кернел”, а вже сьогодні ЗМІ повідомили про різку зміну ТОП-менеджменту цієї компанії. Тим часом УНН вирішив дізнатися, що думають колеги Хомутинніка про його перетворення з політика у бізнесмени та що це означає для аграрного ринку.

"Я думаю, що це точно пов'язано із перерозподілом власності України", - прокоментував народний депутат від "Самопомочі" Роман Семенуха.

Позафракційний народний депутат Олег Петренко наголосив, що таким чином Хомутиннік розраховує на вагомий відсоток дотацій агросектору.

"Не виключаю, що допомога держави може виявитись не меншою, ніж сама сума оборудки", - повідомив він.

Нагадаємо, лише за перші 10 місяців цього року компанія “Кернел” отримала 7 млрд грн державних дотацій у вигляді відшкодування НДС.

У парламенті вдалося також дізнатися, що до переділу компанії “Кернел” може бути причетний бізнесмен Ігор Коломойський. Народний депутат від БПП Сергій Каплін розповів, що Хомутиннік дуже пов’язаний з бізнесменом, тож міг діяти в його інтересах.

"Хомутиннік скуповував і збирав постійно підприємства, які мають ПДВ, бо він сидів завжди на відшкодуванні ПДВ. Це може бути мотив купівлі.

Друге - треба розуміти, що Хомутиннік є особою, афілійованою із Коломойським, а вони мають сьогодні великі гроші, вивезені за межі кордону в мішках, буквально, і можна розглядати це як певну агресивну атаку на аграрний ринок і з боку безпосередньо Коломойського. На мій погляд, враховуючи зовнішні ознаки, це не була комерційна господарська операція, вона мала більш фіскальний характер", - повідомив він.

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