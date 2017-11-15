Нардепы рассказали, что думают о агробизнесе Хомутынника

"Я думаю, что это точно связано с перераспределением собственности Украины", - прокомментировал народный депутат от "Самопомочи" Роман Семенуха.

Внефракционный народный депутат Олег Петренко отметил, что таким образом Хомутынник рассчитывает на значительный процент дотаций агросектора.

"Не исключаю, что помощь государства может оказаться не меньшей, чем сама сумма сделки", - сообщил он.

Напомним, только за первые 10 месяцев этого года компания "Кернел" получила 7 млрд грн государственных дотаций в виде возмещения НДС.

В парламенте удалось также узнать, что к переделу компании "Кернел" может быть причастен бизнесмен Игорь Коломойский. Народный депутат от БПП Сергей Каплин рассказал, что Хомутынник очень связан с бизнесменом, поэтому мог действовать в его интересах.

"Хомутынник скупал и собирал постоянно предприятия, имеющие НДС, потому что он сидел всегда на возмещении НДС. Это может быть мотив покупки.

Второе - надо понимать, что Хомутынник является лицом, аффилированным с Коломойским, а они сегодня имеют большие деньги, вывезенные за пределы границы в мешках, буквально, и можно рассматривать это как некую агрессивную атаку на аграрный рынок и со стороны непосредственно Коломойского. На мой взгляд, учитывая внешние признаки, это не была коммерческая хозяйственная операция, она имела более фискальный характер", - сообщил он.