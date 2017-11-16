Нардепи розповіли, чи отримають аграрії державну підтримку наступного року
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Днями Кабмін заявив, що дотації аграріям в 2018 році мають лишитися на рівні 4 млрд грн. Проте, ця цифра ще не погоджена Верховною Радою. УНН вирішив поцікавитися, яку позицію займають нардепи у питаннях підтримки вітчизняного виробника.
Так, на думку народного депутата від "Опозиційного блоку" Юрія Павленка, держава обов’язково має дотувати вітчизняного виробника. При цьому така державна підтримка має бути не меншою, ніж в країнах ЄС.
"Підтримка нашого сільгосптоваровиробника є недостатньою. Всюди кажемо, що наш шлях до Європи, так ось у Європі всюди є дотації сільгоспвиробника. І я вважаю, що це нормальний захист вітчизняного виробника", - сказав він.
Нардеп фракції "Народний фронт" Геннадій Кривошея розділяє думку колеги і вважає, що вітчизняний виробник має бути гордістю країни.
"Дотувати... Я вважаю, що це потрібно. Це однозначно, тому що в принципі за рахунок українських підприємств сільського господарства Україна займає перші місця. До прикладу, по експорту окремих зернових, чи інших товарів сільського господарства", - зазначив він.
Поряд з цим, нардеп від “Самопомочі” Альона Бабак підкреслила, що виробництво сільськогосподарської продукції є основою економіки.
"Говорити про зменшення тут (дотацій - ред.) - це означає зменшувати обсяги виробництва і підтримку виробника, який сьогодні тримає із підприємцями нашу економіку", - зазначила вона.