Нардепы рассказали, получат ли аграрии государственную поддержку в следующем году

Так, по мнению народного депутата от "Оппозиционного блока" Юрия Павленко, государство обязательно должно дотировать отечественного производителя. При этом такая государственная поддержка должна быть не меньше, чем в странах ЕС.

"Поддержка нашего сельхозтоваропроизводителя является недостаточной. Повсюду говорим, что наш путь в Европу, так вот в Европе везде есть дотации сельхозпроизводителя. И я считаю, что это нормальная защита отечественного производителя", - сказал он.

Нардеп фракции "Народный фронт" Геннадий Кривошея разделяет мнение коллеги и считает, что отечественный производитель должен быть гордостью страны.

"Дотировать ... Я считаю, что это нужно. Это однозначно, потому что в принципе за счет украинских предприятий сельского хозяйства Украина занимает первые места. К примеру, по экспорту отдельных зерновых, или других товаров сельского хозяйства", - отметил он.

Наряду с этим, нардеп от "Самопомочи" Алена Бабак подчеркнула, что производство сельскохозяйственной продукции является основой экономики.

"Говорить об уменьшении здесь (дотаций - ред.) - это значит уменьшать объемы производства и поддержку производителя, который сегодня держит с предпринимателями нашу экономику", - отметила она.