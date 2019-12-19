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Нардепи ратифікували угоду щодо створення німецьких бюро GIZ та KfW

Нардепи ратифікували угоду щодо створення німецьких бюро GIZ та KfW

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Народні депутати України ухвалили в цілому проект закону про ратифікацію угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ та KfW. Відповідне рішення підтримав 331 народний депутат України, передає кореспондент УНН.

Законопроект передбачає створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ та KfW в Україні.

Прийняття Закону України дозволить забезпечити виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності зазначеною Угодою. Відповідна угода була підписана 1 листопада 2018 року.

У тексті законопроекту йдеться, що реалізація законопроекту не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

Нагадаємо, Україна отримала від Німеччини 106 млн євро на відновлення Донбасу.

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