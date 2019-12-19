Нардепы ратифицировали соглашение о создании немецких бюро GIZ и KfW

Законопроект предусматривает создание местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества GIZ и KfW в Украине.

Принятие Закона Украины позволит обеспечить выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Соглашения. Соответствующее соглашение было подписано 1 ноября 2018 года.

В тексте законопроекта говорится, что реализация законопроекта не требует финансирования из государственного или местного бюджетов.

Напомним, Украина получила от Германии 106 млн евро на восстановление Донбасса.