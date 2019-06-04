Нардепи пройшли сто з 1600 поправок до законопроекту про ТСК
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Народні депутати України розглянули першу сотню поправок до законопроекту про тимчасові слідчі комісії, який в тому числі містить норми щодо імпічменту. Про це повідомила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко під час пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
Таким чином, народним депутатам залишилось розглянути ще 1500 поправок до проекту акта.
Доповідає по законопроекту заступник голови Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Олег Купрієнко. Основними авторами правок є народні депутати Сергій Каплін і Олена Сотник.
Нагадаємо, спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що парламентарі можуть ухвалити закон про ТСК у четвер, 6 червня, після чого перейти до розгляду проекту Виборчого кодексу, до якого подано понад 4 тис. поправок.