Нардепы прошли сто из 1600 поправок к законопроекту о ВСК

Таким образом, народным депутатам осталось рассмотреть еще 1500 поправок к проекту акта.

Докладывает по законопроекту заместитель председателя Комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины Олег Куприенко. Основными авторами поправок являются народные депутаты Сергей Каплин и Елена Сотник.

Напомним, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что парламентарии могут принять закон о ВСК в четверг, 6 июня, после чего перейти к рассмотрению проекта Избирательного кодекса, к которому подано более 4 тыс. поправок.