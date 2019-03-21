Нардепи продовжили розгляд мовного закону
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Народні депутати продовжили розгляд законопроекту про функціонування державної мови з 825-ї правки. Про це повідомив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій під час засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
"Ми продовжуємо розгляд закону "про забезпечення функціонування української мови як державної", - зазначив Парубій.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сьогодні у ВР продовжать розгляд поправок до закону про мову
За його словами, нардепи завершили розгляд закону на 825-й правці проекту закону.
При цьому він додав, що сьогодні при обговоренні буде додавати до часу виступу парламентарів не більше 10 секунд.
Нагадаємо, народні депутати України вчора розглянули 824 правки до закону про мову і завершили засідання Верховної Ради України.