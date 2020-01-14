Нардепи попередньо змінили законодавство щодо системи іномовлення України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Парламентарі ухвалили за основу проект закону про внесення змін до Закону України "Про систему іномовлення України" щодо програмної політики та території розповсюдження. Відповідне рішення підтримали 231 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект закону № 2521 про внесення змін до Закону України "Про систему іномовлення України" щодо програмної політики та території розповсюдження має на меті усунення чинників, які негативно впливають на розвиток та системи іномовлення України.
На думку авторів законопроекту, його положення усувають фактори, які негативно впливають на розвиток іномовлення в Україні, створюються умови для покращення ситуації в частині інформування української аудиторії, що перебуває на тимчасово окупованих територіях України, у районах, що межують з тимчасово окупованою територією, у прикордонних районах, що межують з територією держави-агресора, а також у прикордонних районах, що межують з територіями інших країн, про суспільно значущі події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.
Нагадаємо, Міністерство культури, молоді та спорту анонсувало запуск Державного телеканалу у лютому 2020 році для тимчасово окупованих територій.