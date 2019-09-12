Нардепи погодились і сьогодні працювати після 18 години
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У разі потреби народні депутати сьогодні працюватимуть у режимі пленарного засідання Верховної Ради після 18 години, щоб розглянути всі заплановані питання. Відповідне рішення підтримав 281 парламентар, передає кореспондент УНН.
Пропозицію затриматись після 18:00 на розгляд нардепів поставив спікер парламенту Дмитро Разумков. Утім він зазначив, що вчора, попри згоду працювати після 18, народні депутати вичерпали порядок денний навіть до зазначеного часу і завершили роботу раніше.
Нагадаємо, у Верховній Раді очікують на приїзд Президента України Володимира Зеленського у зв'язку з розглядом питання про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії.