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Нардепи погодились і сьогодні працювати після 18 години

Нардепи погодились і сьогодні працювати після 18 години

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. У разі потреби народні депутати сьогодні працюватимуть у режимі пленарного засідання Верховної Ради після 18 години, щоб розглянути всі заплановані питання. Відповідне рішення підтримав 281 парламентар, передає кореспондент УНН.

Пропозицію затриматись після 18:00 на розгляд нардепів поставив спікер парламенту Дмитро Разумков. Утім він зазначив, що вчора, попри згоду працювати після 18, народні депутати вичерпали порядок денний навіть до зазначеного часу і завершили роботу раніше.

Нагадаємо, у Верховній Раді очікують на приїзд Президента України Володимира Зеленського у зв'язку з розглядом питання про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії.

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