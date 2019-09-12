Нардепы согласились и сегодня работать после 18 часов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В случае необходимости народные депутаты сегодня будут работать в режиме пленарного заседания Верховной Рады после 18 часов, чтобы рассмотреть все запланированные вопросы. Соответствующее решение поддержал 281 парламентарий, передает корреспондент УНН.
Предложение задержаться после 18:00 на рассмотрение нардепов поставил спикер парламента Дмитрий Разумков. Впрочем он отметил, что вчера, несмотря на согласие работать после 18-и, народные депутаты исчерпали повестку дня еще до указанного времени и завершили работу раньше.
Напомним, в Верховной Раде ожидают приезд Президента Украины Владимира Зеленского в связи с рассмотрением вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии.