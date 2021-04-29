Нардепи пішли на "травневі канікули", Рада збереться за два тижні

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"Ще раз вітаю всіх з прийдешніми святами, гарно їх провести, відсвяткувати, але без наслідків, всім дякую і до побачення. Позачергове засідання Верховної Ради оголошую закритим", - сказав голова ВР, закриваючи позачергове пленарне засідання 29 квітня.

Деталі

Так, у п’ятницю, 30 квітня, мало б відбутись ще одне пленарне засідання парламенту. Однак сьогодні народні обранці прийняли постанову, якою внесли зміни до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання — тепер у п’ятницю замість пленарного засідання буде робота в комітетах.



Ініціатори наполягали, що потреба у внесенні зміни до календарного плану проведення сесії виникла "зважаючи на необхідність проведення додаткових засідань комітетів".

Відповідно до порядку денного ВР, наступний пленарний тиждень розпочнеться аж 17 травня, у понеділок, традиційно – з засідання погоджувальної ради. А перше в травні пленарне засідання відбудеться вже 18 числа.



До цього часу, згідно з графіком, народні обранці мають працювати в комітетах, комісіях, фракціях і групах, зокрема на округах. Однак зауважимо, що ці дати співпадають частково з травневими святами, отже не виключено, що у когось із нардепів на цей час запланована робота на округах, що знаходяться за межами нашої держави.

Довідково

Пленарні засідання народні депутати розпочнуть з продовження розгляду "земельного" законопроекту № 2195, до якого було подано майже 800 правок.



