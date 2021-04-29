У п'ятницю не буде запитань до уряду: нардепи змінили календарний план сесії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Парламент України у четвер прийняв в цілому проект постанови № 5426 про внесення зміни до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання — тепер у п’ятницю замість пленарного засідання буде робота в комітетах. Відповідне рішення підтримали 332 народних депутати, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Внести зміну до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 січня 2021 року № 1130-IX, щодо роботи Верховної Ради України у квітні 2021 року, передбачивши 30 квітня — роботу в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)”, — йдеться в тексті постанови.
Деталі
Як зазначають автори законопроекту, потреба у внесенні зміни до календарного плану проведення сесії виникла зважаючи на необхідність проведення додаткових засідань комітетів.
Що було раніше
Народні депутати сьогодні підтримали постанову, якою включили до порядку денного п’ятої сесії Ради 50 законопроектів.