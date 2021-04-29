У п'ятницю не буде запитань до уряду: нардепи змінили календарний план сесії

Цитата

“Внести зміну до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 січня 2021 року № 1130-IX, щодо роботи Верховної Ради України у квітні 2021 року, передбачивши 30 квітня — роботу в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)”, — йдеться в тексті постанови.

Деталі

Як зазначають автори законопроекту, потреба у внесенні зміни до календарного плану проведення сесії виникла зважаючи на необхідність проведення додаткових засідань комітетів.

Що було раніше

Народні депутати сьогодні підтримали постанову, якою включили до порядку денного п’ятої сесії Ради 50 законопроектів.