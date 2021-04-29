В пятницу не будет вопросов к правительству: нардепы изменили календарный план сессии

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Парламент Украины в четверг принял в целом проект постановления № 5426 о внесении изменений в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва — теперь в пятницу вместо пленарного заседания будет работа в комитетах. Соответствующее решение поддержали 332 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Внести изменение в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 26 января 2021 года № 1130-IX, о работе Верховной Рады Украины в апреле 2021 года, предусмотрев 30 апреля — работу в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)”, — говорится в тексте постановления.

Детали

Как отмечают авторы законопроекта, необходимость внесения изменения в календарный план проведения сессии возникла ввиду необходимости проведения дополнительных заседаний комитетов.

Что было раньше

Народные депутаты сегодня поддержали постановление, которым включили в повестку дня пятой сессии Рады 50 законопроектов.

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