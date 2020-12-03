Нардепи підтримали запровадження штрафу за невиконання вимог депутата місцевої ради

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект № 3381 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог депутата місцевої ради. Відповідне рішення підтримали 309 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроект пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення окремою статтею, що запроваджує відповідальність за недодержання строків надання відповіді на звернення/запит депутата місцевої ради, а також надання неправдивої чи неповної інформації на таке звернення/запит.

Запропонована редакція нової статті складена за аналогією до ст. 18819 КУпАП, що стосується відповідальності за порушення при відповіді на звернення/запит народного депутата України.

Нова стаття передбачає, що недодержання строків надання відповіді на депутатське звернення депутата місцевої ради, надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 10 до 25 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Повторне вчинення порушення протягом року тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 25 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів.

Недодержання строків надання відповіді на депутатський запит, своєю чергою, тягне за собою накладення штрафу від 100 до 250 неоподаткованих мінімумів, а повторне вчинення порушення передбачає штраф від 250 до 400 неоподаткованих мінімумів.

Як повідомляв УНН, напередодні Рада ухвалила законопроект № 3118 про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо забезпечення додержання державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його економічних основ.

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