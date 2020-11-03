Нардепи підтримали законопроект щодо врегулювання дистанційної роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект, який врегульовує законодавство щодо дистанційної роботи. Відповідне рішення підтримали 311 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект №4051 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи розроблений з метою вдосконалення правових відносин у сфері регулювання дистанційної та надомної роботи. До основних положень законопроекту відносять:
- запровадження двох самостійних видів роботи - дистанційної та надомної;
- право роботодавця при укладенні трудового договору про дистанційну або надомну роботу отримувати відомості про місце проживання або інше місце за її вибором, де буде виконуватись трудова функція (з метою належного оформлення працівника на дистанційну роботу);
- забезпечення можливості ознайомлення працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, локальними нормативними актами роботодавця, повідомленнями та іншими документами, з якими працівник має бути ознайомлений у письмовій формі, шляхом обміну електронними документами;
- забезпечення можливості дистанційного ознайомлення працівника з вимогами щодо охорони праці шляхом використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема відеозв’язку;
- забезпечення можливості працівника поєднувати дистанційну роботу з виконанням роботи в звичайному режимі на робочих місцях у приміщеннях чи на території роботодавця;
- покладення на власника або уповноважений ним орган зобов’язань щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях на території і у приміщеннях власника.
Нагадаємо, за інформацією МОН, українська система освіти в цілому готова до дистанційного навчання.