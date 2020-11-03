Нардепы поддержали законопроект по урегулированию дистанционной работы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, который регулирует законодательство о дистанционной работе. Соответствующее решение поддержали 311 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Законопроект №4051 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы разработан с целью совершенствования правовых отношений в сфере регулирования дистанционной и надомной работы. К основным положениям законопроекта относят:
- введение двух самостоятельных видов деятельности - дистанционной и надомной;
- право работодателя при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе получать сведения о месте жительства или месте по его выбору, где будет выполняться трудовая функция (с целью надлежащего оформления работника на дистанционную работу);
- обеспечение возможности ознакомления работника с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, сообщениями и другими документами, с которыми работник должен быть ознакомлен в письменной форме, путем обмена электронными документами;
- обеспечение возможности дистанционного ознакомления работника с требованиями по охране труда путем использования современных информационно-коммуникационных технологий, в частности видеосвязи;
- обеспечение возможности работника сочетать удаленную работу с работой в обычном режиме на рабочих местах в помещениях или на территории работодателя;
- возложение на собственника или уполномоченного им органа обязательств по обеспечению безопасных и безвредных условий труда на рабочих местах на территории и в помещениях собственника.
Напомним, по информации МОН, украинская система образования в целом готова к дистанционному обучению.