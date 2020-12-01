Нардепи підтримали внесення змін до Господарського кодексу щодо статуту ТОВ та ТДВ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Верховна Рада України підтримала проект закону про внесення змін до Господарського кодексу України щодо усунення правових колізій у вимогах до статуту товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю № 3497. Відповідне рішення підтримали 290 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, ціллю прийняття законопроєкту є вирішення колізії між Законом України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” і Господарським кодексом України в частині обов’язкових вимог до статутів ТОВ і ТДВ.
Законопроєкт пропонує:
— виключити з Господарського кодексу України положення про необхідність визначення в статуті часток учасників ТОВ і ТДВ;
— визначити, що перелік обов’язкових вимог до статутів ТОВ і ТДВ визначається виключно Законом України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”.
Крім того, голова ВРУ Дмитро Разумков поставив на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків подачі правок та пропозицій та підготовки до другого читання законопроект № 3497. За відповідне рішення проголосували 280 нардепів.
Нагадаємо, раніше Рада відхилила проект постанови № 3383-П1 про скасування рішення ВРУ про прийняття в другому читанні та в цілому як закону законопроекту про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабміном для запобігання поширенню COVID-19.