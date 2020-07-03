Нардепи не скасували своє рішення по законопроекту щодо перебігу процесуальних строків під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Верховна Рада відхилила проект постанови № 3383-П1 про скасування рішення ВРУ про прийняття в другому читанні та в цілому як закону законопроекту про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабміном для запобігання поширенню COVID-19. Парламентарі не набрали голосів для ухвалення, передає кореспондент УНН.
Так, проектом постанови пропонувалось скасувати рішення Верховної Ради України від 16 жовтня 2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту Закону реєстр. № 3383 щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого урядом для запобігання поширенню коронавірусної хвороби.
Нагадаємо, що раніше Рада ухвалила законопроект щодо перебігу процесуальних строків під час карантину.