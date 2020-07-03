Нардепи не скасували своє рішення по законопроекту щодо перебігу процесуальних строків під час карантину

Так, проектом постанови пропонувалось скасувати рішення Верховної Ради України від 16 жовтня 2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту Закону реєстр. № 3383 щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого урядом для запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, що раніше Рада ухвалила законопроект щодо перебігу процесуальних строків під час карантину.