Нардепы не отменили свое решение по законопроекту о ходе процессуальных сроков во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Верховная Рада отклонила проект постановления № 3383-П1 об отмене решения ВРУ о принятии во втором чтении и в целом как закона законопроект о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины о ходе процессуальных сроков во время действия карантина, установленного Кабмином для предотвращения распространения COVID-19. Парламентарии не набрали голосов для принятия, передает корреспондент УНН.
Так, проектом постановления предлагалось отменить решение Верховной Рады Украины от 16 октября 2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта Закона реестр. № 3383 о ходе процессуальных сроков во время действия карантина, установленного правительством для предотвращения распространения коронавирусной болезни.
Напомним, что ранее Рада приняла законопроект о ходе процессуальных сроков во время карантина.