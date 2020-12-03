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Нардепи підтримали приведення Митного кодексу у відповідність до закону "Про стандартизацію"

Київ • УНН

 • 10757 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект № 2477 про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про стандартизацію”. Відповідне рішення підтримали 252 народних депутати України, передає кореспондент УНН.

“Два роки тому був прийнятий закон про стандартизацію, яким була скасована обов’язкова національна та міжнародна стандартизація товарів, продуктів та послуг. Коли приймали закон, суто по регламенту ВР не можна вносити зміни в деякі закони... Цей закон всього лиш приводить митний кодекс у відповідність до вже прийнятого закону про стандартизацію”, — сказав під час виступу народний депутат від “Слуги народу” Мар’ян Заблоцький під час представлення законопроекту.

Як стверджують автори, метою законопроекту є приведення Митного кодексу у відповідність до Закону України “Про стандартизацію” у частині дотримання принципу добровільності застосування міжнародних, національних та галузевих стандартів, а також стандартів і технічних умов, прийнятих підприємствами, установами та організаціями.

Набрання чинності законом пропонується встановити через один рік з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше цього тижня Рада підтримала проект закону про внесення змін до Господарського кодексу України щодо усунення правових колізій у вимогах до статуту товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.

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