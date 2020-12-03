Нардепи підтримали посилення покарання за крадіжку чи підроблення документів

“Законопроект має на меті врегулювання та чітке вирішення предмету злочину та посилення кримінальної відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підроблення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус”, — заява голова Державної міграційної служби Максим Соколюк під час виступу в Раді, представляючи документ.

Як стверджують автори, метою прийняття проекту Закону є врегулювання питань, пов’язаних з деталізацією та чітким визначенням предмета кримінального правопорушення та посиленням кримінальної відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підроблення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, або використання завідомо підроблених таких документів.

Законопроект пропонує внесення змін до Кримінального кодексу, сокрема статті 357 та 358.

КК України пропонується доповнити статтею 358-1, якою встановлюється відповідальність за:



викрадення, привласнення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, або свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також умисне незаконне заволодіння ними в будь-який інший спосіб;



використання завідомо підроблених документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, або свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану;



підроблення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, або свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також придбання, збут або іншу передачу таких підроблених документів.



Як повідомляв УНН, напередодні Рада ухвалила законопроект про внесення змін до законодавства щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.