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Нардепи не знали, що проголосували за продовження мораторію на перевірки бізнесу

Київ • УНН

 • 17906 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Голосуючи за Державний бюджет на 2018 рік, парламентарі не здогадувалися, що продовжують дію мораторію на перевірки бізнесу ще на один рік. Про це у коментарях УНН розповіли народні депутати.

Нардепи не знали, що проголосували за продовження мораторію на перевірки бізнесу

"Про те, що до бюджету було включено питання про продовження дії мораторію на перевірки бізнесу, від вас чую вперше. По-друге, продовження дії мораторію - це компетенція Мінекономіки (Мінекономрозвитку - ред.). На те, щоб давати чи не давати дозвіл на перевірки бізнесу, має бути постанова Кабміну. Я не розумію, чим пов’язане прийняття бюджету і продовження дії мораторію на перевірки бізнесу", - сказав народний депутат Олег Мусій і додав, що не проголосував за бюджет на наступний рік із політичних міркувань.

Аналогічну думку висловив народний депутат від БПП Олексій Гончаренко.

"Відверто кажучи, я не звернув уваги, що на голосування було поставлено питання про продовження мораторію на перевірки бізнесу", - сказав він.

Позафракційний депутат Віктор Чумак також здивований фактом продовження дії мораторію на перевірки бізнесу парламентарями.

"Я пильно слідкував за прийняттям бюджету, і я дійсно не пам'ятаю, щоб таке питання піднімалося", - сказав він.

Нагадаємо, Верховна Рада продовжила дію мораторію на перевірки малого і середнього бізнесу до 2019 року. Приймалося це рішення під час голосування за проект закону №7000 "Про Державний бюджет України на 2018 рік". Як уточнив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, питання було включене до перехідних положень документу.

У разі підписання законопроекту №7000 Президентом, мораторій на перевірки бізнесу запрацює, проте планується, що деяким контролюючим органам все ж дозволять виходити на перевірки за певних умов.

Як повідомляв УНН, мораторій на перевірки бізнесу в Україні діє з 2014 року. Мета заборони у тому, аби припинити тиск на підприємців з боку контролюючих органів, виключити чинник корупції та стимулювати розвиток малого і середнього бізнесу.

Однак, за майже три роки дії мораторію, як констатують експерти, відбулося значне погіршення ситуації на споживчому ринку країни: впала якість продуктів харчування, зросла кількість фальсифікату на полицях супермаркетів, почастішали випадки масових отруєнь як серед дорослих, так і дітей.

Додамо, що напередодні нардеп Сергій Тригубенко закликав уряд скасувати мораторій на перевірки постачальників продуктів харчування в дитячі навчальні заклади.

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