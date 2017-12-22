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Нардепы не знали, что проголосовали за продление моратория на проверки бизнеса

Киев • УНН

 • 17906 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Голосуя за Государственный бюджет на 2018 год, парламентарии не догадывались, что продлевают действие моратория на проверки бизнеса еще на один год. Об этом в комментариях УНН рассказали народные депутаты.

Нардепы не знали, что проголосовали за продление моратория на проверки бизнеса

"О том, что в бюджет были включены вопросы о продлении действия моратория на проверки бизнеса, от вас слышу впервые. Во-вторых, продолжение действия моратория - это компетенция Минэкономики (Минэкономразвития - ред.). На то, чтобы давать или не давать разрешение на проверки бизнеса, должно быть постановление Кабмина. Я не понимаю, чем связано принятие бюджета и продолжение действия моратория на проверки бизнеса", - сказал народный депутат Олег Мусий и добавил, что не проголосовал за бюджет на следующий год из политических соображений.

Аналогичное мнение высказал народный депутат от БПП Алексей Гончаренко.

"Откровенно говоря, я не обратил внимания, что на голосование был поставлен вопрос о продлении моратория на проверки бизнеса", - сказал он.

Внефракционный депутат Виктор Чумак также удивлен фактом продолжения действия моратория на проверки бизнеса парламентариями.

"Я пристально следил за принятием бюджета, и я действительно не помню, чтобы такой вопрос поднимался", - сказал он.

Напомним, Верховная Рада продлила действие моратория на проверки малого и среднего бизнеса до 2019 года. Принималось это решение во время голосования за проект закона №7000 "О Государственном бюджете Украины на 2018 год". Как уточнил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, вопрос был включен в переходные положения документа.

В случае подписания законопроекта №7000 Президентом, мораторий на проверки бизнеса заработает, однако планируется, что некоторым контролирующим органам все же позволят выходить на проверки при определенных условиях.

Как сообщал УНН, мораторий на проверки бизнеса в Украине действует с 2014 года. Цель запрета в том, чтобы прекратить давление на предпринимателей со стороны контролирующих органов, исключить фактор коррупции и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса.

Однако, за почти три года действия моратория, как констатируют эксперты, произошло значительное ухудшение ситуации на потребительском рынке страны: упало качество продуктов питания, возросло количество фальсификата на полках супермаркетов, участились случаи массовых отравлений как среди взрослых, так и детей.

Добавим, что накануне нардеп Сергей Тригубенко призвал правительство отменить мораторий на проверки поставщиков продуктов питания в детские учебные заведения.

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