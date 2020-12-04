Нардепи не розглянули законопроект про реформу СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Верховна Рада України на пленарному засіданні у п'ятницю, 4 грудня, не розглядала доопрацьований законопроекту про реформу Служби безпеки України, який стояв на порядку денному, передає УНН.
Так, проект закону № 3196-д про внесення змін до Закону України “Про Службу безпеки України” щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України сьогодні не виносився на розгляд.
Його мали розглянути у повторному першому читанні.
Проект замінює закони України “Про Службу безпеки України” і “Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України” та передбачає зміни до 26 законів і кодексів.
Зміни, зокрема, дають можливість звільнити СБУ від непритаманних для цієї служби функцій. Так, серед іншого, ліквідовуються спецпідрозділи СБУ по боротьбі із корупцією та організованою злочинністю.
Зазначимо, цього тижня нардепи також не розглядали законопроект про Бюро економічної безпеки.
Як повідомляв УНН, за словами народного депутата Данила Гетманцева, під час засідання фракції “Слуги народу” обговорювали яким чином ліквідувати економічні підрозділи Служби безпеки України та як ті завдання, які зараз виконуються, перейдуть до Бюро економічної безпеки безперешкодно для безпеки держави.
У "Слузі народу" напередодні прогнозували, що законопроекти про СБУ та Бюро економічної безпеки не будуть виносити цього тижня в залу, адже є претензії багатьох колег і дискусію вирішили продовжити наступного тижня.