Нардепи не підтримали законопроект про створення фонду гарантування кредитів у сільському господарстві

Так, законопроект розроблено з метою підтримки малих та середніх суб’єктів підприємництва, включаючи фермерські господарства, шляхом часткового гарантування виконання зобов’язань таких суб’єктів перед фінансовими установами за кредитними договорами з метою створення умов для стабільного функціонування ринку землі та сільського господарства в Україні.

Законопроектом передбачається надання можливості українцям вільно розпоряджатися своєю власністю, включно із землею та капіталом, та отримувати за розпорядження нею справедливу вартість шляхом зняття мораторію на обіг земель сільськогосподарського призначення. З метою створення умов для стабільного функціонування ринку землі та сільського господарства в Україні пропонується створити Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві.

Зазначимо, що Державним бюджетом України на 2020 рік передбачаються кошти для формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів в сільському господарстві у обсязі 240 млн гривень.

Раніше УНН писав, що Комітет рекомендував Раді розглянути законопроекти про фонд гарантування кредитів у СГ.