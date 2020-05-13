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Нардепы не поддержали законопроект о создании фонда гарантирования кредитов в сельском хозяйстве

Киев • УНН

 • 12833 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Верховная Рада Украины не приняла за основу законопроект №3205-1 о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Нардепы отправили законопроект в комитет на повторное первое чтение. Соответствующее решение поддержали 237 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Нардепы не поддержали законопроект о создании фонда гарантирования кредитов в сельском хозяйстве

Так, законопроект разработан с целью поддержки малых и средних субъектов предпринимательства, включая фермерские хозяйства, путем частичного гарантирования исполнения обязательств таких субъектов перед финансовыми учреждениями по кредитным договорам с целью создания условий для стабильного функционирования рынка земли и сельского хозяйства в Украине.

Законопроектом предусматривается предоставление возможности украинцам свободно распоряжаться своей собственностью, включая землю и капитал, и получать за распоряжение ею справедливую стоимость путем снятия моратория на оборот земель сельскохозяйственного назначения. С целью создания условий для стабильного функционирования рынка земли и сельского хозяйства в Украине предлагается создать Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Отметим, что Государственным бюджетом Украины на 2020 год предусматриваются средства для формирования уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве в объеме 240 млн гривен.

Ранее УНН писал, что Комитет рекомендовал Раде рассмотреть законопроекты о фонде гарантирования кредитов в СХ.

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