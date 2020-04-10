Комітет рекомендував Раді розглянути законопроекти про фонд гарантування кредитів у СГ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Комітет ВР з питань аграрної та земельної політики пропонує внести до порядку денного ВР проекти законів №3205 та 3205-1 про фонд гарантування кредитів у сільському господарстві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.
"Комітет з питань аграрної та земельної політики пропонує включити до порядку денного Верховної Ради законопроекти про фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Відповідне рішення ухвалено сьогодні, 10 квітня, під час засідання", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на позачерговому засіданні Верховної Ради розглянуть законопроект щодо бюджету надзвичайної ситуації, щодо відповідальності за підпал лісів та подолання вета Президента №1049 - пропозиції до закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.