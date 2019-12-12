Нардепи надали право Червоному Хресту безперешкодного доступу до осіб, взятих під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Народні депутати України ухвалили в цілому проект закону про внесення змін до законодавства щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту. Відповідне рішення підтримали 335 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону № 0805 передбачає внесення змін до Закону України “Про попереднє ув’язнення”, які передбачають надання представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста права на безперешкодний доступ до осіб, взятих під варту.
“Представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста побачення із особами, взятими під варту, надається адміністрацією місця попереднього ув’язнення безперешкодно, без обмеження кількості таких побачень та їх тривалості, у випадках та відповідно до умов Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни з повідомленням слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження, у вільний від виконання слідчих дій та судових засідань час”, — йдеться у тексті законопроекту поданого до другого читання.
Додамо, законопроект було прийнято у першому читанні 16 травня 2017 року народними депутатами України минулого скликання.
Раніше УНН повідомляв, на окупованих територіях Донбасу інсулінозалежні третій рік отримують ліки від Червоного Христа.