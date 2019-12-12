Нардепы предоставили право Красному Кресту беспрепятственного доступа к лицам, взятым под стражу

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Народные депутаты Украины приняли в целом проект закона о внесении изменений в законодательство по обеспечению беспрепятственного доступа представителей Международного Комитета Красного Креста к лицам, взятых под стражу. Соответствующее решение поддержали 335 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона № 0805 предусматривает внесение изменений в Закон Украины “О предварительном заключении”, которые предусматривают предоставление представителям Международного Комитета Красного Креста права на беспрепятственный доступ к лицам, взятых под стражу.

“Представителям Международного Комитета Красного Креста свидание с лицами, взятыми под стражу, предоставляется администрацией места предварительного заключения беспрепятственно, без ограничения количества таких свиданий и их продолжительности, в случаях и на условиях Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны сообщению следователя или суда, осуществляющие уголовное производство, в свободное от выполнения следственных действий и судебных заседаний время”, — говорится в тексте законопроекта представленного в второму чтению.

Добавим, законопроект был принят в первом чтении 16 мая 2017 года народными депутатами Украины прошлого созыва.

Ранее сообщал УНН, на оккупированных территориях Донбасса инсулинозависимые третий год получают лекарства от Красного Креста.

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