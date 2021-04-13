Нардепи на рік продовжили дедлайн трансформації санаторних шкіл

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому проект закону № 5138-1 щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу. Документ підтримало 276 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Деталі

Проектом закону пропонується внести зміни до розділу Х перехідних та прикінцевих положень Закону України “Про повну загальну середню освіту”.

Згідно зі змінами, до 1 липня 2022 року засновники санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів) зобов’язані після погодження проекту відповідного рішення засновника центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки змінити тип таких закладів освіти на один з типів закладів загальної середньої освіти, що передбачені цим Законом, або припинити такі заклади освіти шляхом їх реорганізації чи ліквідації. У минулій версії такі зобов’язання мали бути виконані до 1 липня 2021 року.

Автори законопроекту стверджують, що, заінформацією органів управління освітою державних обласних адміністрацій, станом на 25 лютого 2021 року у 8 областях із 21 області, у яких діють санаторні школи, прийняті рішення обласних рад щодо трансформації 18 санаторних шкіл на ліцеї та гімназії, які почнуть функціонувати у новому статусі з 1 липня 2021 року. Рішення по трансформації 19 закладів знаходяться на стадії підготовки, по 28 закладам рішення ще не прийнято.

“Запропонованим законопроектом буде забезпечено можливість поступового перетворення санаторних шкіл в умовах децентралізації, широкого вибору типів закладів загальної середньої освіти у які засновники зможуть трансформувати санаторні школи (школи-інтернати). Це допоможе органам місцевого самоврядування сформувати освітню мережу відповідно до потреб громади. Отже, буде створено підґрунтя для поступового реформування, врахувавши інтереси усіх учасників освітнього процесу”, — вважають автори.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, на сьогоднішньому засіданні нардепи ухвалили за основу і в цілому проект закону № 5014, яким дали учням право вибору щодо проходження ДПА, зокрема у формі ЗНО, в умовах пандемії.

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