Нардепы на год продлили дедлайн трансформации санаторных школ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона № 5138-1 о расширении возможностей для трансформации образовательной сети и защиты прав участников образовательного процесса. Документ поддержали 276 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Детали
Проектом закона предлагается внести изменения в раздел Х переходных и заключительных положений Закона Украины "О среднем образовании".
Согласно изменениям, к 1 июля 2022 основатели санаторных школ (санаторных школ-интернатов) обязаны после согласования проекта соответствующего решения учредителя центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки изменить тип таких учебных заведений на один из типов учреждений общего среднего образования, предусмотренных этим Законом, или прекратить такие учебные заведения путем их реорганизации или ликвидации. В прошлой версии такие обязательства должны быть выполнены до 1 июля 2021 года.
Авторы законопроекта утверждают, что по информации органов управления образованием государственных областных администраций, по состоянию на 25 февраля 2021 года в 8 областях из 21 области, в которых действуют санаторные школы, приняты решения областных советов по трансформации 18 санаторных школ в лицеи и гимназии, которые начнут функционировать в новом статусе с 1 июля 2021 года. Решение по трансформации 19 заведений находятся на стадии подготовки, относительно 28 учреждений решение еще не принято.
"Предложенным законопроектом будет обеспечена возможность постепенного преобразования санаторных школ в условиях децентрализации, широкого выбора типов учреждений общего среднего образования в которые учредители смогут трансформировать санаторные школы (школы-интернаты). Это поможет органам местного самоуправления сформировать образовательную сеть в соответствии с потребностями общества. Итак, будет создана основа для постепенного реформирования, учитывая интересы всех участников образовательного процесса", - считают авторы.
Что было раньше
Как сообщал УНН, на сегодняшнем заседании нардепы приняли за основу и в целом проект закона № 5014, которым дали ученикам право выбора по прохождению ГИА, в форме ВНО, в условиях пандемии.