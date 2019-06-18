Нардепи до обіду дійшли до 230-ї правки до Виборчого кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Народні депутати України під час розгляду правок до проекту Виборчого кодексу дійшли до 230-ї правки. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
"Після обіду ми розпочнемо з правки 231-ї", - зазначив Парубій.
За його словами, ранкове засідання ВРУ оголошено закритим, тож парламентарі продовжать роботу над законопроектом з 16:00.
Оскільки під час голосування голоси "за" віддавали лише близько 30 народних депутатів, жодна з розглянутих поправок не була підтримана, незважаючи на рекомендації профільного комітету.
Нагадаємо, народні депутати продовжили розгляд правок до проекту Виборчого кодексу, почавши зі 135-ї правки.