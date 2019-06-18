Нардепы к обеду дошли до 230-й поправки в Избирательный кодекс

"После обеда мы начнем с правки 231-й", - отметил Парубий.



По его словам, утреннее заседание ВРУ объявлено закрытым, поэтому парламентарии продолжат работу над законопроектом с 16:00.



Поскольку во время голосования голоса "за" отдавали лишь около 30 народных депутатов, ни одна из рассмотренных поправок не была поддержана, несмотря на рекомендации профильного комитета.



Напомним, народные депутаты продолжили рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса, начав с 135-й поправки.