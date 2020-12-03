Нардепам дозволили брати помічників без вищої освіти
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 3644-д про внесення змін до статті 34 Закону України "Про статус народного депутата України" щодо дозволу нардепам брати помічниками людей без вищої освіти. Відповідне рішення підтримали 235 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проектом закону пропонуються зміни до частини другої статті 34, згідно з якими “помічником-консультантом народного депутата може бути лише громадянин України, який вільно володіє державною мовою”, а у частині третій цієї статті зазначити, що “помічником-консультантом за строковим трудовим договором (на постійній основі чи за сумісництвом) може працювати особа, яка має вищу освіту ступеня молодшого бакалавра або бакалавра”.
Таким чином, скасовується норма про те, що усі без виключення помічники-консультанти народного депутата повинні мати середню спеціальну чи вищу освіту.
Також пропонуються зміни, якими наводиться виключний перелік напрямів розподілу коштів загального фонду, встановленого народному депутату України для оплати праці помічників-консультантів, а саме для виплати помічникам-консультантам: заробітної плати, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, заробітної плати за час відпустки, матеріальної допомоги для оздоровлення під час надання щорічної основної відпустки, грошової компенсації за всі невикористані помічником-консультантом дні щорічної основної відпустки та додаткової відпустки.
Окрім того, передбачається можливість використання залишку коштів загального фонду, встановленого народному депутату України для оплати праці помічників-консультантів, для сплати визначених договорами чи угодами робіт, послуг, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень, лише за умови здійснення помічникам-консультантам виплат кожної з матеріальних допомог, грошової компенсації за невикористані дні відпустки.
Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради рекомендував нардепам за наслідками розгляду цього законопроекту прийняти його за основу та в цілому.
Народні депутати також підтримали проект постанови № 3645 про внесення змін до Положення про помічника-консультанта народного депутата України та постанови Верховної Ради України “Про фінансове забезпечення діяльності народного депутата України”.
Метою ухвалення проекту постанови є, зокрема, удосконалення порядку використання загального фонду, що встановлюється на оплату праці помічників-консультантів народного депутата України, унормування можливості виплати помічникам-консультантам народного депутата України матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, матеріальної допомоги для оздоровлення під час надання щорічної основної відпустки, визначення порядку надання щорічних основних відпусток помічникам-консультантам народного депутата України тощо.
Нагадаємо, у липні Рада направила на повторне перше читання законопроект № 3644 про внесення змін до ЗУ “Про статус народного депутата”.