Нардепа зі "Слуги народу" зловили на кнопкодавстві

"Пан Маріковський, а коли ви переїхали до фракції ОПЗЖ? Ну просто, щоб для інших зрозуміти. Ви якою карткою голосували Королевської?", - сказав Разумков.

На відповідне звернення нардеп відповів "я випадково".

"У цьому залі нічого не переголосовували і переголосовувати не будемо. Наталія Королевська не голосувала, проголосувала її картка, це інше питання, як це відбулося. Це відбулося дійсно випадково. Тому що наші народні депутати дійсно полюбляють переміщатися по залу. І дійсно випадково, це людина не заперечує, це факт, не замінили картку одну на іншу", - сказав Разумков.

Нагадаємо, у суді слухається справа щодо народного депутата, який займався кнопкодавством. Кінцевого вироку суду ще немає.