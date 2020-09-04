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Нардепа из "Слуги народа" поймали на кнопкодавстве

Киев • УНН

 • 23548 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Мариковський проголосовал за законопроект с места нардепа Натальи Королевской, на что обратил внимание глава ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

Нардепа из "Слуги народа" поймали на кнопкодавстве

"Господин Мариковский, а когда вы переехали во фракцию ОПЗЖ? Ну просто, чтобы для других понять. Вы карточкой голосовали Королевской?", - сказал Разумков.

На соответствующее обращение нардеп ответил "я случайно".

"В этом зале ничего не переголосовывали и переголосовывать не будем. Наталья Королевская не голосовала, проголосовали ее карточка, это другой вопрос, как это произошло. Это произошло действительно случайно. Потому что наши народные депутаты действительно любят перемещаться по залу. И действительно случайно, этот человек не отрицает, это факт, не заменили карточку одну на другую", - сказал Разумков.

Напомним, в суде слушается дело в отношении народного депутата, который занимался кнопкодавством. Конечного приговора суда еще нет.

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